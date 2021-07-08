İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2021 Perşembe / 28 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7007
  • EURO
    10,3305
  • ALTIN
    502.658
  • BIST100
    1372.98
Politika

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.

AA8 Temmuz 2021 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:23
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ile Austin'in Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştüğü belirtildi.

20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye'nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmekte olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanının Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye, son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir."

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durumunun Akar ile Austin'in telefonda görüştüğü bildirilerek, olumlu ve yapıcı geçen görüşmeye bugün devam edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.