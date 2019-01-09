Ağar: ABD kimlerle ortaklık yapacağını yeniden gözden geçirecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın İsrail’de yaptığı konuşmasında Suriye’deki ABD varlığının sonlanması için terör örgütü PKK/YPG’ye güvence istemesinin ardından Türkiye’ye yaptığı ziyaretin kısa sürmesinin yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını açıklamasının ardından üç kere revize edilen bu söylem ve Trump’ın kurmaylarınca yapılan çelişkili ifadeler, ABD’nin karar alma mekanizmalarının tutarlılık ve bütünlük içerisinde çalışamadığını gösterdi.

Almanya kamu televizyon kanalı Zweites Deutsches Fernsehen’e (ZDF) açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Anlaşma yalnızca ABD’nin Kürtler ile PKK/YPG’yi birbirinden ayrıştırabilmesi ile sağlanabilir. Batı dünyası eğer terör örgütü PKK/YPG ile çalışma konusundaki ısrarını sürdürürse, mevcut boşluk günbegün büyüyecektir.” diye konuştu.

Amerikalılar uzun süredir bu coğrafyadaki varlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Ağar, “Kendilerini kovalayan biri olmadığı sürece de bu varlıklarını sonlandırmayacaklar ve tam bir çekilme gerçekleşmeyecektir.” dedi.

Tam bir çekilme olmasa da bölgedeki ABD stratejisinin değişmek durumunda kalacağını anlatan Güvenlik Uzmanı Ağar, “Kimlerle ortaklık yapacaklarını yeniden gözden geçirecekler.” ifadesini kullandı.

Çekilmeyi görüşmeye geldi, azarlanıp döndü

İsrail’de Binyamin Netanyahu’yla düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Suriye’den çekilmesi için terör örgütü PKK/YPG’ye güvence verilmesi şartını koşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşerek bu şartını sunmayı ümit etmişti.

Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bolton’ın muhatabı İbrahim Kalın’dır.” sözü sonrası apar topar Türkiye’den ayrılmak durumunda kalmıştı.

ABD basını ise bu durumu “Bolton’ın istediği garantiyi vermeyen Türkiye, aksine had bildirdi” başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.