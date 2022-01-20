''Türkiye ile aramızda tarih yazıyoruz''

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:11

Türkiye-El Salvador ilişkileri ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Magana, 27 Kasım'da KATİP'e katılmak için geldiği Türkiye'de 10 ay boyunca kalmayı planladığını, Türkçe öğrendikten sonra El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinde görev yapacağını dile getirdi.

Magana, "Bunun önemli bir program olduğunu düşünüyorum çünkü sadece dil programı değil, aynı zamanda bu güzel ülkenin tarihi, kültürü ve sanatı hakkında. Bildiğiniz gibi bu ülke tarihi bir mirasa sahip ve üç kıtadaki tarihi tamamen değiştirdi." dedi.

Magana, Türkiye'nin Salvador'un dostu olması ve iki ülke arasında başta diplomasi olmak üzere ilişkilerin gelişmesinin de KATİP'e katılmasında etkili olduğunu kaydetti.

KATİP'e katılmak için davet edildiğinde sağlık raporu almak için doktora gittiğini, tetkikler sırasında akciğerinde tümör tespit edildiğini anlatan Magana, daha sonra doktorların kendisini ameliyat ettiğini ve tümörün iyi huylu çıkmasının ardından Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Magana, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, çok iyi insanlarla tanıştığını, öğretmenlerin çok iyi olduğunu ve dilin yanı sıra sanat, tarihi yerleri öğrettiklerini kaydederek şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi (Türkiye) güzel bir ülke. Camilere, önemli saraylara gitmeyi seviyorum. Burada her sokakta insanlık tarihinin bir parçasının mevcut olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle (Türkiye'de olmak) benim için bir tutku. Burada olanların hepsini görerek öğrenebildiğim için burada olmak mükemmel."

Türkiye ile El Salvador arasındaki en büyük benzerliğin insanlar olduğunu dile getiren Magana, "Her iki ülkede de çalışkan insanlara sahibiz. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Etrafımızdaki kişilere yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Magana, iki ülke arasındaki en büyük farkın ise dil olduğuna işaret ederek Türkçenin biraz zor olduğunu ancak ilerde konuşabileceğini düşündüğünü belirtti.

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin Türkiye ziyaretine de değinen Magana, "Burada olduğum için çok şanslı hissediyorum çünkü ülkelerimiz arasında tarih yazıyoruz. Bence burada değişim yapıyoruz. Bu nedenle benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Magana, Türkiye ile El Salvador arasında başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda iş birliği yapıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye Burslarının yanı sıra YTB tarafından yürütülen KATİP kapsamında, dünyanın çeşitli ülkelerinden kamu görevlisi, diplomat ve akademisyenlerin Türkiye'de bir yıl boyunca Türkçe eğitimi almaları ve bu süreçte Türkiye'yi yakından tanımaları sağlanıyor.