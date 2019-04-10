'Türkiye ile Bolivya benzer düşüncelere sahiptir'

Morales’in bulunduğu makam aracını Külliye’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Morales’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Morales’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Morales ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları kaydetti:

İLİŞKİLERDE SIÇRAMA

“Bolivya’nın da Ankara Büyükelçiliği kararı almış olması bizi memnun etti. Kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim. Bu amaçla 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenleyeceğiz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ciddi sıçrama yaşamış durumda. Bu rakamların çok çok düşük olduğunu ve kendimize yeni bir hedef belirmemeiz gerek diye düşündük. Bu tarihi ziyaret önemli bir köşe taşı olacak. Hepsinden öte savuma sanayindeki işbirliği imkanları üzerinde durduk.

İDEOLOJİDE ORTAĞIZ

Bugün uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Türkiye ve Bolivya benzer düşüncelere sahiptir. Her türlü ayrımclığı ötekileştirmeyi ve dışlamayı reddediyorz. Aşırı sağ ve İslam karşıtı görüşlerden endişe duyuyuroz. Bolivya’yı Filistinli sivlillerin korunması ve Kudüs’ün konumuna olan tutumu için teşekkür ediyoruz. Morales’in Golan Tepeleri tutumunu takdir ediyoruz.”

Morales de şunları söyledi: “Bu dostluk bizi çok mutlu etti. 70 yıllık diplomatik ilişkilerden sonra, daha fazla dostluk daha fazla anlayış kurmak önemli. İdeolojide çok ortağız. Venezuela ile görüşlerinize tamamen katılıyorum. Hükümetini devletini ve halkını çok iyi tanıyorum. Venezuela halkı da devrimci bir halktır. Onurunu ve kimliğini savunan bir ülkedir. Bu yüzden onları destekliyoruz. Sol ya da sağ olsun askeri müdahale kabul etmeyecektir. ABD’nin Venezuela’daki tavrından memnun değiliz. Cumhurbaşkanı’nın bu yıl sonunda ülkemize ziyaretini bekliyoruz.

SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ

Savunma konusunda işbirliği yapmak istediğinizi dile getirdiniz. Özellikle kaçakçılıkla mücadele için savunma alanındaki işbirliğine ihtiyacımız var. Teknoloji aktarımını özellikle savunma alanında istiyoruz. Bolivya anayasasına göre insan sağlığı bir insan hakkıdır. Evrensel, ücretsiz bir sağlık hizmetine başladık.”