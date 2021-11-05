''Türkiye ile ilişkilerimizi Osmanlı dönemindeki seviyeye ulaştırmak istiyoruz''

AA 5 Kasım 2021 Cuma 15:09 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:20

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hassen, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hassen, Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi.



Antalya'nın Sri Lanka ile pek çok benzerliği bulunduğunu ifade eden Hassen, Antalya'yı çok sevdiğini kaydetti.

"İLİŞKİLERİMİZİ OSMANLI DÖNEMİNDEKİ SEVİYEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Sri Lanka ve Türkiye vatandaşlarının birbirleri hakkında çok bilgileri olmadığını belirten Hassen, "Aramızdaki ticareti geliştirmek için de uğraşıyoruz. Sri Lanka'da 1864 yılında Abdülhamit zamanında ilk büyükelçilik kuruldu. Osmanlı Devleti orada medreselerin kurulmasını sağladı. Biz de ilişkilerimizi tekrar o seviyeye ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hassen, Sri Lanka ile Türkiye arasında direkt uçuşların başlaması için de çalışma yaptıklarını ancak bunun Kovid-19 nedeniyle aksadığını bildirdi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Vali Yazıcı da Antalya'da dünya çapında birçok turizm firması bulunduğunu, Sri Lanka ile de turizm ve ticaret alanında ilişkilerin geliştirilebileceğini belirtti.

Dünyanın her yerinden turist ağırladıklarını vurgulayan Yazıcı, Sri Lankalı misafirleri daha fazla Antalya'da görmek istediklerini kaydetti.



Antalya'nın Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden olduğuna işaret eden Yazıcı, "Antalya ülkemizin yaklaşık turizm gelirlerinin üçte birini sağlamaktadır. Antalya'mız güneşi, kumu, deniziyle özel bir yer. Dünyanın birçok yerinde olmayan güzelliklere sahip. Bu durum da turizme olumlu yansıyor. Sadece Antalya olarak 680 bin yatağımız var. Küçük pansiyondan 5 yıldızlı otele kadar. Alanya'dan Kaş'a kadar 422 tane 5 yıldızlı otele sahibiz." bilgisini paylaştı.

