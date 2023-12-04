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  • Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı: Bölgeye istikrar getirir
Politika

Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı: Bölgeye istikrar getirir

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk ilişkisinin yakın bölge için de istikrar unsuru olabileceğini ve böyle de olması gerektiğini dile getirdi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı: Bölgeye istikrar getirir
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Papandreu, Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke arasındaki işbirliği ve diyaloğun yeni siyasi boyutlar kazandığına dikkati çeken Papandreu, "Türkiye-Yunanistan (dostluk) ilişkisi yakın bölge için bir istikrar unsuru haline gelebilir ve gelmelidir." ifadelerine yer verdi

Papandreu, kendisinin Dışişleri Bakanlığı döneminde, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile attıkları dostluk adımlarına da değinerek, Cem ile dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron ve Filistin lideri Yaser Arafat'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

O günden bu yana göç, enerji, ulaşım, ekonomi, kültür alanında onlarca ikili anlaşma imzalandığını kaydeden Papandreu, yazısında, "Mayıs 2010'da o zamanki mevkidaşım Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye ve Yunanistan arasında düzenlenen ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Atina'da misafir ettim. Yeni bir işbirliği ilişkisi için çalıştık." ifadelerini kullandı.

Papandreu şöyle devam etti:

"Atina, son YDİK'ten 7 yıl sonra, 7 Aralık'ta (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha YDİK toplantısı için misafir edecek. O zamanki gibi, bugün yine iki ülke arasında nihai olarak kalıcı barışa imkan sağlayacak bir ilişki kurulma umudu var."

Bu tür ziyaretlerin hemen çözüm üretmesinin beklenemeyeceğini ifade eden Papandreu, "deneyimlerine dayanarak diyaloğun çok fazla olumlu sonucu olduğunu" belirtti.

Papandreu, "Diyalog, gerçek sorunların belirlenmesine ve toplumsal patlamalardan etkilenen gerçek dışı değerlendirmelerden kaçınılmasına yardım eder, gerçek korkuların anlaşılması kadar, ortak ulusal ve jeopolitik çıkarların da belirlenmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı saygının şart olduğunu ifade eden Papandreu, makalesinde "Dış politikada yıkmak kolay, inşa etmek zor." sözlerine yer verdi.

  • Eski Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu
  • Papandreu
  • Yorgos Papandreu

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