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Politika

Türkiye ile KKTC arasında hava deposu ve x-ray cihazı anlaşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya geldiklerini belirterek, KKTC'de narenciye üretiminin artırılmasından x-ray cihazı teminine kadar çeşitli alanlarda anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Türkiye ile KKTC arasında hava deposu ve x-ray cihazı anlaşması
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Bolat, X sosyal medya hesabından, Berova ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, konuk bakan ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da derinleştirecek ve KKTC'nin ekonomik gelişimine katkı sunacak birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bu konuda somut adımlar attıklarını vurgulayan Bolat, KKTC'de narenciye üretiminin mevsimsel şartlardan en az etkilenmesi, üretimin artırılması ve ihracatın desteklenmesi amacıyla soğuk hava deposu ve meyve ileri işleme yatırımlarına ilişkin protokol imzaladıklarını aktardı.

Bolat, gümrük alanında ise KKTC'ye x-ray cihazı temin edilmesine yönelik bir anlaşma yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, KKTC ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir. Bu işbirliği ile KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak ve ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

  • ticaret bakanı
  • kkbt maliye bakanı
  • anlaşma imzalandı

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