''Türkiye ile KKTC ilişkileri vazgeçilmezdir''

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme öncesinde konuşan Yılmaz, Türkiye ve KKTC'nin kader birliğine sahip iki ülke olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, iki ülkenin her alanda işbirliğini devam ettirdiğini belirterek, "En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde, Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da ilk uçuşa açılması için hazırlık yapılması konusunda bir talimatları olmuştu. Kendisi de uçakla inmek istediğini ortaya koymuştu. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma başlatıldı. Bizim kurumlarımız ve KKTC kurumları birlikte çalışıyorlar. İnşallah 20 Temmuz'da teknik bütün hazırlıkları tamamlayarak bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli, çok büyük bir yatırım gerçekten Ercan Havalimanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yeni vitrini, yüzü olacak inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden herkes bu havalimanından görmüş olacak ülkeyi. Dolayısıyla bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve tüm gayretimizle bu yönde çalışıyoruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Yılmaz, "Yeni dönemin ilk kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı bu protokole atmıştı. Bugün de tam sizin geldiğiniz gün, Resmi Gazete'de yayımlanmış oldu. Uygulama da bu suretle başlamış oldu. Bu yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün her iki ülke için hayırlara vesile olmasını, insanlarımızın refahının artmasına katkıda bulunmasını temenni ettiğimi belirtmek isterim." diye konuştu.

Yılmaz, Üstel ve KKTC heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki süreçte de sık sık toplantılarla, farklı seviyelerde görüşmelerle işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

"ET VE TIRNAK GİBİYİZ"



Üstel de her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Aynen et ve tırnak gibiyiz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Ülkelerimizin mutluluğu için hep çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri." dedi.

Üstel, görüşmelerde, KKTC'de imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü ve 20 Temmuz'da açılışı yapılacak Yeni Ercan Havalimanı'nda gelinen noktayı değerlendireceklerini söyledi.

Baş başa ve heyetler arası toplantılarda KKTC'yi "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası haline getirecek ve KKTC'ye geleceğin kapılarını açacak önemli projeleri değerlendirdiklerini kaydeden Üstel, yakın zamanda yeni Ercan Havalimanı projesiyle ilgili son çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Üstel, "20 Temmuz'da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminin önünü açacak, yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak halkımızın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri yaşamsaldır, vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmelere de değinen Üstel, KKTC'de yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması, ihtiyaç duyulan tüm okulların yapılması, okulların depreme dayanıklı hale gelebilmesi için güçlendirme çalışmalarının yapılması, Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması ve Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanması ve diğer bazı projeler konusunda Türk hükümetinin tam desteğini aldıklarını söyledi.

Üstel, söz konusu projelerin başlatılmasının KKTC'nin de "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası haline gelmesi anlamına geleceğini belirtti.

Görüşmede, enflasyondan kaynaklı sıkıntıların aşılması konularını da ele aldıklarını belirten Üstel, bu konuda Türkiye'nin tam desteğini almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üstel, öte yandan "İlk Evim" konut kredileri gibi gençlere yönelik destekleri hemen başlatacaklarını belirterek, özel sektör, sanayi, tarım ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda Türkiye'den ciddi destek sağladıklarını vurguladı.

"İKİ DEVLET TEK MİLLET OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"



Tüm görüşmelerde karşılıklı siyasi istikrarın sürmesi ve korunması konusuna vurgu yaptıklarını kaydeden Üstel, "Hükümetimiz istikrarlı şekilde görevinin başındadır ve istikrarlı şekilde görevinin başında olmaya devam edecektir." dedi.

Üstel, "iki devletli çözüm" vizyonuna da hükümet olarak tam destek verdiklerini belirterek, KKTC'nin dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

KKTC halkına ve hükümetine her alanda verdikleri desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Üstel, "İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz. Birbirimizden koparamaz." diye konuştu.