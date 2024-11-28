Türkiye ile Libya arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin daveti ile 5+5 Ortak Askeri Komisyonu ile Ankara'da 28 Kasım 2024 tarihinde heyetler arası bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede; Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, Türkiye ve Libya arasındaki tarihi dostluğun altı çizilmiş, milli birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunulmasının önemi vurgulanmıştır. Komisyonun güven artırıcı önlemler kapsamında yürüttüğü ve Libya'nın istikrarına katkılar sağlayan memnuniyet verici çalışmaları takdirle karşılanmıştır. Doğu-Batı arasında müşterek faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu aşamada müşterek faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi teyit ettik. Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu vesileyle, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Türkiye'de ağırlamaktan duyulan memnuniyet Libyalı muhataplarımız nezdinde teyit edilmiştir. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız" denildi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşme sonrası 5+5 Ortak Askeri Komisyonu üyelerinin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildiği, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da yer aldığı kaydedildi.