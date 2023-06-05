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Politika

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni perde: Yakında büyükelçiler atanacak

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, yakın zamanda iki ülke arasında karşılıklı olarak büyükelçilerin atanacağını kaydetti.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni perde: Yakında büyükelçiler atanacak
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Mısır merkezli "Mısri el-Yevm" gazetesine konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasındaki yatırım, turizm ve ticaret gibi çeşitli alanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesi ve Erdoğan'ın da bunu memnuniyetle karşılamasını ikili ilişkiler çerçevesinde "iyi bir fırsat" olarak niteleyen Büyükelçi Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderler, diplomatik ilişkilerin üst düzeye çıkarılması konusundaki arzularını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli. Aynı zamanda Türk kurumları da Mısır ile işbirliği yapma arzusunda.

Mısır ile ilişkiler yakında büyükelçilerin atanmasına şahitlik edecek. Başta ekonomi, ticaret, sanayi, teknoloji, kalkınma, kültür, sanat, spor, medya ve iletişim alanları olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yeniden canlandırılacak."

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Semir'in de yakında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve Türkiye'den de farklı sektörlerden iki heyetin Kahire'ye geleceğini aktaran Büyükelçi Şen, 6 ay ila bir yılda yatırım ve turizm alanında Türkiye ile Mısır arasında işbirliğinde önemli bir artışın ‎yaşanmasını beklediğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE YAPILAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ DEMOKRASİ ZAFERİDİR"

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna da değinen Büyükelçi Şen, söz konusu seçimlerin demokrasi zaferi olduğunu ve halkın iradesini yansıttığını belirtti.

Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ‎Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine yol açan seçim sonuçlarının tüm ‎Türk halkı ve siyasi partiler tarafından halkın iradesi olarak kabul edildiğini ve bunun çok ‎önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Seçimlere katılımın yüksek olmasına ilişkin ise Şen, bunun demokrasinin sonucu olduğunu, katılım ‎oranının dünyadaki diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerine kıyasla en yüksek katılım oranı ‎olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Şen ayrıca, Türk halkının siyasi yönetime güvendiğini, istikrar ve şubat ‎ayında Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin etkilerinden zarar gören kentlerin yeniden ‎inşa edilmesiyle ilgili programın uygulanması amacıyla cumhurbaşkanlığı yeni dönemi için ‎Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini vurguladı. ‎

Büyükelçi Şen, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin dış politikası, özellikle Arap ve İslami ülkeler ile diyalog ve işbirliğine ‎dayalı politika kapsamında devam ediyor. Söz konusu politika karşılıklı saygı üzerine kurulu.‎ Ankara, Arap ve İslami ülkelerle işbirliğine önem veriyor."

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