Türkiye ile Pakistan arasında Afganistan görüşmesi

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:46

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede, Çavuşoğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına verdiği destek için Kureyşi'ye teşekkür etti.

Çavuşoğlu, ayrıca Sri Lanka'da yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Gamini Lakshman Peiris'i telefonla arayarak tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

- AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.