Görüşmelerin ardından her iki Bakan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, heyetler arası görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

SOMALİ, AFRİKA'DAKİ ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ

"Somali Sayın Bakanı, Sayın Abdulkadir Muhammed Nur, değerli kardeşim. Sizi ve kıymetli heyetinizi ülkemizde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır. Mevkidaşım ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmelerimizde Somali'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi yineledik. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı dile getirdik. Bugün imzaladığımız Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması'nın ikili askerî ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Somali vatan sevgisiyle dolu gençlerini eğitmek suretiyle hazırladığı Gorgor Taburlarıyla millî ordu oluşum sürecinde önemli bir başarı elde etmiş ve Afrika coğrafyasında önemli bir rol model olmuştur.

Türkiye olarak da Somalili kardeşlerimizin bu başarı tablosunda resmin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi ortak temennimizdir."

SOMALİ SAVUNMA BAKANI ABDULKADİR MUHAMMED NUR

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ise sıcak karşılama ve samimi ev sahipliği için Bakan Yaşar Güler'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye ve Somali arasında güçlü ve güzel bir ilişki bulunduğuna dikkat çeken konuk Bakan, "Bu ilişki 2011'de Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Somali'yi ziyaretinden sonra daha da güçlendi. Ayrıca her iki bakanlık arasındaki var olan ilişkilerin yanı sıra bugün imzaladığımız yeni anlaşma terörle mücadeleyi ve askerî mali iş birliğini içeriyor. Bu anlaşmanın da Somali'ye çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.