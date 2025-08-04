İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6792
  • EURO
    47,1141
  • ALTIN
    4391.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Türkiye ile Suriye arasında işbirliği görüşmesi

Türkiye ile Suriye, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili işbirliği konularını görüştü.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Türkiye ile Suriye arasında işbirliği görüşmesi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere işbirliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili işbirliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.