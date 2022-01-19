''Türkiye ile uluslarüstü bir devlete dahil olmadan birbirimizi koruyabiliriz''

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 00:52 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 00:53

Polonya asıllı İngiliz parlamenter Daniel Kawczynski düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konusunda yapılan bir online panelde konuştu.

Kawczynski, sorun karşısındaki çözümüm dinamikleri tamamen değiştirmekten geçtiğini ifade etti.

"TÜRKİYE İLE ULUSLARÜSTÜ BİR DEVLETE DAHİL OLMADAN BİRBİRİMİZİ KORUYABİLİRİZ"



İngiltere'nin AB'den ayrıldığına işaret eden Kawczynski, bu kapsamda Türkiye'yle serbest ticaret, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı üzerinden ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslarüstü bir devlete dahil olmadan NATO konsepti üzerinden birbirlerini koruyabileceklerini söyledi.

Kendisinin Rusya yaklaşımının temelinde uyum, güç, amaç birliği, sağlam ve ortak bir ses olduğunu kaydeden Kawczynski, "Margaret Thatcher (Eski İngiltere Başbakanı ve Ronald Reagan'ın (eski ABD Başkanı) 1980'lerin ortalarında bize öğrettiği buydu. Korkarım ki AB ile NATO arasındaki yaklaşım farklılığı nedeniyle bundan uzaklaşıyoruz." dedi.

Kawczynski, NATO'yu sadece askeri bir ittifak olarak değil aynı zamanda ekonomik sorumluluk açısından da bir yapı olarak yeniden canlandırmak gerektiği, bunun da NATO'yu AB konseptine dahil etmemekten geçtiğini söyledi.