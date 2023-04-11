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Politika

Türkiye ile Yemen arasında temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Yemen Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Mansur Beccaş ile ikili ilişkileri ve Yemen'deki son gelişmeleri görüştü.

AA11 Nisan 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
Türkiye ile Yemen arasında temas
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Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Beccaş ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Yemen arasındaki ilişkileri geliştirme olanakları ve ortak ilgi alanlarına ilişkin pozisyonların koordinasyonunun yanı sıra Yemen'de siyasi çözüm, barış çabaları ve ateşkes konusu ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye'nin Yemen'de halkın beklentilerini karşılayacak güven ve istikrarı desteklediğini yineledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Yemen'deki krizi sonlandırmaya yönelik kapsamlı siyasi çözüm için sarf ettiği çabalara verilen desteği teyit eden Akçapar, Türkiye'nin aynı zamanda Yemen Başkanlık Konseyine ve barış çabalarına desteğinin altını çizdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Beccaş da Türkiye'nin Yemen halkına yaptığı insani yardımları ve ülkesine karşı sergilediği tutumu takdir ettiklerini dile getirdi.

  • Burak Akçapar
  • Yemen
  • Mansur Beccaş

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