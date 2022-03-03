İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1157
  • EURO
    15,6878
  • ALTIN
    877.602
  • BIST100
    2023.29
Politika

Türkiye, ''insani koridor'' mutabakatından memnun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 22:26 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 22:27
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki güncel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından dolayı Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu iletti.

Çavuşoğlu, bu koridorun bir taraftan vatandaşları tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.