Türkiye insanlık dersi verdi

Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde Göçmen Karşıtı Sosyal ve Örgütlü Hareketler paneli düzenlendi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak moderatörlüğünde gerçekleşen panelde İstanbul Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yücel Bulut ile Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ali Kuyaksil konuşmacı olarak katıldı.

TÜRKLERİN ÜSTÜN VASFI

Panelde, kucağında çocuğu olan bir mülteciye çelme takan kameraman sadece toplum baskısından dolayı işten çıkarıldığını dile getiren Dr. Ali Kuyaksil şunları söyledi: Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar hareketi kuruldu. Bu hareketten sonra yabancılara karşı Avrupa’da saldırılar yüzde 130 arttı. Mültecilere karşı Macaristan geçişleri önlemek için tel örgü ördü. Türkiye ise sınırda 8 farklı noktada tel örgüleri keserek Suriyelileri ülkeye aldı. Aradaki fark budur. Biz onları görmezden gelemeyiz. 1989 yılında Müslüman ve Yahudi 113 Türk vatandaşı tarafından kurulmuş olan 500. Yıl Vakfı’nın amacı kuruluş senedinin 3. maddesinde de ifade edildiği gibi şudur;

EGOİST, IRKÇI, MATERYALİST

‘Türklerin devlet ve toplum olarak üstün insanlık vasıflarını her türlü olanaktan yararlanarak tüm dünyaya tanıtmak, din ve vicdan hürriyetlerini korumak için bağnazlık ortamından kaçarak Türk toprağını vatan seçen Musevilere kucak açan Türk Milleti’nin insancıl yaklaşımını en geniş şekilde yurt içinde ve yurt dışında duyurmak ve Musevi yurttaşlarımızın şükran ifadelerinin açıklanmasına yardımcı olmaktır.’ Kısaca Avrupa’nın içerisindeki bir takım insanların göçmenlere, özellikle Müslüman göçmenlere karşı olumsuz davranışlarının arkasında tabiatçılık ve inkarcılığa dayalı, egoist, ırkçı ve materyalist düşüncelerin etkili olduğunu söyleyebiliriz.