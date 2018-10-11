Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyor 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Çavuşoğlu, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda IrakDışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf ile Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı. Çavuşoğlu temasları kapsamında ilk olarak Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu “Türkiye ile Irak işbirliği içinde. Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğünü sınırlarını, barışını koruyor. Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun terörle mücadeleye devam edecektir. Bu, Irak’ın sınırlarını ihlal değildir, uluslararası hukuka uygundur” dedi.

SU KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Çavuşoğlu, “Başta su krizi olmak üzere iki ülke arasındaki bazı sorunları çözme yollarının yanı sıra bölgedeki gelişmeleri görüştük. Irak’a bütün alanlarda tam destek vereceğiz. İki ülke arasındaki sorunları çözmek için işbirliğini devam etmesi gerekir. Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmeli. İki milletin menfaati doğrultusunda iki ülke arasındaki olağanüstü ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulayan Abdülmehdi, teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi zaferle tamamlayan Irak’ın imar aşmasına girdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Abdülmehdi ile görüşmesinin ardından Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Irak meclis binasındaki görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Halbusi’ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti. Erdoğan’ın İstanbul’da Halbusi’yi kabul ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Erdoğan- Halbusi görüşmesinde iki ülke arasındaki su konusunun da ele alındığını belirtti.

TÜRKMEN YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, mecliste ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi, Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Karar Partisi Lideri Usame Nuceyfi ile de görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’a gelen Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile de bir araya gelmişti.