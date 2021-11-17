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Politika

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi başladı

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında başladı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:15
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen zirve öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez ile ilgili bakanların katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.

Zirve, daha sonra Erdoğan ve Sanchez başkanlığında başladı.

Türkiye heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar yer alıyor.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ilk toplantısı, 5 Nisan 2009'da İstanbul'da yapılmıştı. İki ülke arasındaki son zirve ise 24 Nisan 2018'de Madrid'de gerçekleştirilmişti.

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