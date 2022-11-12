Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "İsrail Devleti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atanmıştır" denildi.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitiren Şakir Özkan Torunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında giren ve çeşitli dış görevlerde bulunan Torunlar, Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olan Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.