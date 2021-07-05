Türkiye kardeş vatana hibe etti! İlk kez konuşlandırıldı

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:29

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC Orman Dairesine bağışlanan ve 21 Nisan'da Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teslim edilen 5 mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 mobil güneş paneli, belirlenen orman alanlara yerleştirildi.

Mobil yangın gözetleme kameralarının, 3 kilometre içerisindeki piknik ateşini algılayabilme özelliği bulunuyor.



Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün KKTC'de görevlendirdiği yangın helikopteri de KKTC'de çalışmaya başladı.

Yangın helikopteri, ilk görevini, 26 Haziran'da Serhatköy-Gayretköy arasında çıkan yangına müdahale ederek başarılı şekilde tamamladı.

Çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığındaki yangın helikopterinin, 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

- TÜRKİYE'DEN HER KONUDA KKTC'YE DESTEK

Türkiye, KKTC'deki vatandaşların her alandaki sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, tüm imkanlarını KKTC ile paylaşmayı sürdürüyor.

Türkiye, KKTC'nin yeniden yeşil adaya dönüşmesi için ormanlık alanların geliştirilmesi ve korunması amacıyla son 10 yılda 10 milyondan fazla fidan desteğinin yanında, teknik imkan da sağlıyor.

Türkiye, ormancılığın geliştirilmesi, olası yangınlara erken ve etkin müdahale için KKTC Orman Dairesinin araç parkını ise her yıl güçlendiriyor.