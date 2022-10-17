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Politika

Türkiye karşısında çaresiz kaldılar: İHA'larımızı bile uçuramıyoruz

Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında hiçbir şey yapamadığını dile getiren eski Dışişleri Bakanı Kotzias, 'İHA'larımızı bile uçuramıyoruz' itirafında bulundu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Türkiye karşısında çaresiz kaldılar: İHA'larımızı bile uçuramıyoruz
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i hedef alan Yunan muhalefeti Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Aynı zamanda Kıbrıs meselesine de değinen Kotzias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan karasuları meselesine de değinen Kotzias, "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.

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