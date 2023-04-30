Türkiye karşısında rezil olmuşlardı! Rum başkana isyan ettiler: İtiraf etmeliyiz ki aciz kaldık

AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal" olarak niteleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Dimitriu'ya ağzının payını vermesi Yunanistan'ın gündeminde düşmüyor.

"Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a yaptığı müdahaleyi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzetmek, gerçeklerin çok ucuz bir şekilde çarpıtılmasıdır" sözleriyle Dimitriu'ya tepki gösteren Şentop, Barış Harekatı'nın, uluslararası hukuka uygun, 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarının Türkiye'ye vermiş olduğu garantörlük yetkisinin gereği olduğunu ifade etmişti.

Dimitriu'nun yaşının müsait olmayabileceğini, "Hiçbir uluslararası hukukta kural yoktur." şeklindeki sözlerinin doğru olmadığını ifade eden Şentop, Dimitriu'nun kendisini "cinsiyetçi bir konuşma yapmak"la suçlaması üzerine, "Ben eski tarihli bir anlaşmadan söz ettim. Cinsiyetçi yaklaşımı çağrıştıracak en küçük bir ifade yok. Bu kadar yanlış anlaşılma söz konusuysa Ukrayna-Rusya savaşının tartışıldığı bir oturumda konunun Kıbrıs'a gelmesi, bu yanlış anlaşılma kapasitesini göstermesi bakımından ilginçtir." sözlerini sarf etmişti.

RUM BAŞKANA İSYAN ETTİLER: İTİRAF ETMELİYİZ Kİ ACİZ DURUMDAYIZ

Şentop'un sözleri karşısında yaşadığı hezeyanın hırçınlığını masadaki mikrofondan çıkaran Rum meclis başkanı Dimitriu'nun düştüğü aciz durum Yunan ve Rum tarafında üzüntüye neden oldu.

Yunan basını, Rum meclis başkanının Şentop'a verdiği cevabı beğenmedi. Dimitriou'nun TBMM Başkanı Şentop'un karşısında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Dimitriou'nun öfkelenip "cinsiyetçilik" cevabı vererek Mustafa Şentop'un iletişim tuzağına düştüğü kaydedildi. Haberde, "TBMM Başkanı'na yetersiz cevap verilmesinin bizde acı bir izlenim bıraktığını itiraf etmekten kendimizi alamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dimitriou'nun basmakalıp sözler kullandığına dikkat çeken Yunan basını, Yunan ve Rum tarafını uluslararası forumlarda temsil eden kişilerin Türk dış politikasını iyi bilmesi gerektiğini belirtti.