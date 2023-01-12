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Politika

Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı

Katar'ın başkenti Doha'da toplanan Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komitesi'nde, askeri ve güvenlik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı
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Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Komite toplantılarına Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Salim Bin Hamed Akil en-Nabit başkanlık etti. Toplantıya iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Açıklamada toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Toplantı sonrasında Genelkurmay Başkanı Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ve Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

- ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Katar ile Türkiye arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komite ile ikili ilişkilerde, özellikle de savunma ve askeri alanda büyük ilerleme kaydedildi.

19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanında işbirliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da konuşlanırken iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı törenle açıldı ve karargaha "Halid Bin Velid Kışlası" adı verildi.

  • Türkiye-Katar 5 Askeri Yüksek Komite toplantısı
  • DOHA
  • Katar Savunma Bakanlığı

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