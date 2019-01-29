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'Türkiye kimseden talimat almaz'

Sözcü Kalın, karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde Türkiye’nin herkesle iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, “Türkiye kendi bekası söz konusu olduğunda, kendi politikalarını uygularken hiç kimseden asla talimat almaz” dedi.  

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA) düzenlenen ‘TİKA Ankara Buluşması’ programına katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Kalın “Dostlarıyla, komşularıyla, müttefikleriyle her an iş birliği ve koordinasyon içinde olur. Ama kendi bekası söz konusu olduğunda, güvenliği söz konusu olduğunda, kendi politikalarını uygularken de hiç kimseden izin almaz, hiç kimseden talimat asla almaz” diye konuştu. Türkiye’nin güçlü büyük ülkelerden talimat aldığı dönemlerin geride kaldığını belirterek, Türkiye’nin artık kendi dış ve iç politikasını, kendi değerlerinden hareketle, kendi iradesiyle inşa eden ve hayata geçiren bir ülke olduğunu söyledi. 

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Özellikle yakın coğrafyada Türkiye’yi hesaba katmayan bir bölge politikasının başarılı olma şansının bulunmadığını vurgulayan Kalın “Çünkü Türkiye bölgesinde ‘güvenlik’ dediği zaman sadece kendi güvenliğini değil yakın coğrafyamızda, uzak coğrafyamızda nerede olursa olsun bütün insanların güvenliğini düşünmektedir. Suriye’de ya da Irak’ta terör saldırıları olduğunda, mezhepçilik bu ülkelere geldiğinde, iç savaş başladığında Türkiye sadece ulus devlet çıkarıyla hareket eden bir ülke değildir. Bu coğrafyada yaşayan insanların can, mal, namus güvenliğini garanti altına almak için bütün imkânlarını seferber eden bir ülkedir” dedi.  

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