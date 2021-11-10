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Politika

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 15:13 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:14
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek toplantıda, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Stratejik ortak ve müttefik Macaristan ile ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğindeki toplantı vesilesiyle iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve protokoller imzalanacak.

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