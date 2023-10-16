Türkiye rehineler için devrede: Bakan Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Türkiye, Filistin-İsrail arasındaki çatışmalarda rehin alınan siviller için devreye girdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

HAMAS ELİNDEKİ ESİR SAYISINI AÇIKLADI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida ellerindeki esirler hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, "el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı" dedi. Ayrıca bir grup yabancı ülke vatandaşının da uygun zamanda serbest bırakılacağı ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



El-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar (50) ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı.Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız.İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti.

Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak.

(İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var, onları uygun bir zamanda serbest bırakacağız.

FİDAN'DAN GAZZE DİPLOMASİSİ

Öte yandan Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili temaslarını devam ettiriyor. Fidan son olarak Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve ile Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.



Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Hamas ellerindeki esir sayısını açıkladı: Onları misafirimiz olarak görüyoruz