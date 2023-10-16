Türkiye rehineler için devrede: Bakan Fidan Heniyye ile görüştü

Türkiye, Filistin-İsrail arasındaki çatışmalarda rehin alınan siviller için devreye girdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

FİDAN'DAN GAZZE DİPLOMASİSİ

Öte yandan Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili temaslarını devam ettiriyor. Fidan son olarak Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda görüştü.Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.



Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

HAMAS 3 REHİNEYİ SERBEST BIRAKMIŞTI

