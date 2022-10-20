''Türkiye söz sahibi'' dedi, ekledi: Bu dünyaya bir mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan Havalimanı'nın da içinde bulunduğu bir dizi tarihi açılışı gerçekleştirdi.

İki lider, açılış programlarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları:

Zorunlu göçmenler evlerine geri dönecek.

Türkiye ile kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Türkiye dünyada önemli bir güç merkezi haline geldi.

Şuşa Beyannamesini imzaladık ve Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik oldu. Bu bölgeye ve dünyaya da önemli mesajdır.

Türkiye ve Azerbaycan birliği bölge için önemli bir faktördür. 2. Karabağ savaşından sonra kardeşliğimiz daha da güçlendi.

Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendilerine karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.