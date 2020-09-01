İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Eylül 2020 Salı / 13 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3693
  • EURO
    8,7804
  • ALTIN
    466.682
  • BIST100
    1085.19
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Politika

Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında barış anlaşması imzalanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

AA01 Eylül 2020 Salı 20:16 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 20:16
ABONE OL


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün Juba'da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden bu anlaşmanın, ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilerek, "Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." denildi.

Sudan hükümeti, dün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ile 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.