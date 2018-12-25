Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2018 yılı Türk dış politikasını değerlendirme toplantısında, Suriye ile ilgili Münbiç yol haritasının bir an önce uygulanması ve Fırat’ın doğusuna geçilmesi konusunda Türkiye’nin kararlılığının sıklıkla tekrarlandığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunda YPG/PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidinin artması sonucunda buraya da müdahale edileceğini açıklamasının ardından Suriye’de önemli gelişmeler olmaya başladığına, ABD yönetiminin sahadan çekileceğini açıkladığına dikkati çekti.

DİYALOG İÇİNDEYİZ

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin nasıl koordine edileceği ve sahada boşluk oluşmasının önüne nasıl geçileceğinin Dışişleri, Milli Savunma bakanları ve askerler düzeyinde karşılıklı ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Bu kararı memnuniyetle karşıladığımızı ve ABD ile yakın diyalog içinde olacağımızı da vurgulamak isterim. Esasen bu çekilme sürecinin PYD/YPG’nin bölücü gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza net bir şekilde ilettik” ifadelerini kullandı. DEAŞ ile mücadele konusunda Çavuşoğlu, “Türkiye Suriye’de DEAŞ’ı tek başına etkisiz hale getirecek güce sahip. ABD Suriye’den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladık. Türkiye, Suriye’ye gireceğim derse girer” diye konuştu.

ÇAĞRIDA BULUNDUK

Yemen’deki iç savaşın beşinci yılına girdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Burada çok açık söylüyorum, Körfez ülkelerinin yanlış politikaları ve başlangıçta yanlış adımlar ve daha sonra bu yanlış adımların farklı boyuta çekilmesiyle burada birçok insan maalesef açlıktan ve hastalıktan, çocuklar kadınlar öldü” dedi.

ÇABALARI DESTEKLİYORUZ

Türkiye’nin Yemen’de siyasi çözüm için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Uluslararası toplumun ve diğerlerinin çabalarını desteklediğimiz gibi, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT’ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019’un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Türkiye’nin izlediği politika tüm dünya tarafından takdirle karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Ancak buna rağmen henüz cesedin nerede olduğu belli değil, talimatı kim verdi, Bunlar da yok. Bu soruşturma henüz neticelenmedi. Herkesin BM’den beklentisi var. BM ye birlikte başvuru için bazı ülkelerle temasımız devam ediyor. Öyle ya da böyle, bir tıkanma olduğu zaman uluslararası soruşturma için adım atmaktan çekinmeyeceğiz demiştik.”