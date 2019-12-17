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Politika

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi ve üyelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı: '(ABD Savunma Bütçesi) Türkiye'nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.'

17.12.2019  22:07 - Güncelleme: 17.12.2019  22:15

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileşmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

 Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.
 
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
 
Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan kongre üyeleri, abd ile ilişkilerimizin iyileşmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.
 
Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.
 
Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.
 
Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız.

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

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