Türkiye tepkisiz kalmadı! Bakan Fidan toplantıdan ayrıldı

Ukrayna Barış Zirvesi'nde 90'dan fazla ülke ile 20'den fazla STK, dernek, uluslararası örgüt ve benzeri kurum temsil edildi.

İki günlük zirve kapsamında, Cumartesi akşam üstü ana oturum, Pazar günü ise gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve insani konulardaki paneller düzenlendi.

TOPLANTIDAN GÜNLER SONRA EKLENDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Patrikhane'nin ismi Ortak Bildiri listesinde birlikte yer almıyor.

Türkiye'nin adı Ortak Bildiri'ye eklendiği anda Fener Rum Patrikhanesi'nin ismi listede yoktu. Gözlemci olduğu için bu mümkün de değildi.

Patrikhane'nin ismi, Zirve Ortak Bildirisine toplantının bitiminden günler sonra eklendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya tepki göstermesi üzerine İsviçre ve Ukrayna makamları Patrikhane'nin isminin yer almadığı yeni bir liste yayınlamak zorunda kaldı.

TÜRKİYE GECİKMEDEN TEPKİ VERDİ

Türkiye, Zirve'ye katılımla ilgili tüm hassasiyetleri etkinliği organize eden Ukrayna ve İsviçre'ye Zirve öncesinde ve Zirve sırasında aktardı.

Türkiye'nin Zirve'ye katılımla alakalı hassasiyetlerinin dikkate alınmaması üzerine gecikmeksizin tepki verildi.

BAKAN FİDAN ANA OTURUMDAKİ KONUŞMASI SONRASI HEMEN AYRILDI

Zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gıda güvenliği konulu panele Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapması bekleniyordu ancak buraya, toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY'nin de davet edildiği öğrenildi.

Bakan Fidan, Zirve'nin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrıldı. Kendisinden sonra söz alan konuşmacıları dinlemedi ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere de katılmadı.

Bakan Fidan, Pazar günü eş moderatörlüğünü yapacağı panele iştirak etmekten de vazgeçti ve hemen Türkiye'ye döndü.