Türkiye terör belasından kurtuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için milletimizin istiklali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyorum.

Bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim cümlesinden razı olsun.

GAZZELİ ANNELERİ RAHMETLE ANIYORUM

Filistin'de tam 19 aydır devam vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Filistin'de Suriye'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor.

ANNE VE BABAYA HÜRMET BİZİM İÇİN RABBİMİZİN RIZASINI KAZANMANIN YOLUDUR

Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar son derece vahşi şekilde katlediliyor. Türkiye olarak tüm bu acıların, sıkıntıların, zorlukların sona ermesi için elimizden gelen he türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günü görmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Aynı şekilde kutsal bir mücadele ve müjde cennet annelerin ayakları altındadır. Evladı için her türlü zorluğu, çileyi göze alan derdini, kederini asla belli etmeyen, sığınılacak ilk liman olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir. Anne ve babaya hürmet bizim için Rabbimizin rızasını kazanmanın yoludur.

AİLELERE GÜÇLÜ DESTEKLER VERDİK

Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin de temeli annedir. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın refahı, huzuru elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati asla göz ardı etmedik. Aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı bu istikamette belirledik. Ailelere çok güçlü destekler verdik. 2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın tam yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. 9 ilimizdeki 34 çok amaçlı toplum merkezimizde kadınlarımıza yönelik programlarımızı sürdürüyoruz.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılık devam ediyoruz. Hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırılarının faillerinin hak ettiklerini en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.