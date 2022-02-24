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Politika

Türkiye ve Ermenistan anlaştı: Ön şartsız devam edecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın, ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelediğini bildirdi. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:53
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan'ın bugün Viyana'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmelerin nihai amacının Moskova'da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunun teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Bu çerçevede (taraflar) atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir." ifadesi kullanıldı.

- TÜRKİYE-ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİNİN İLKİ MOSKOVA'DA YAPILDI

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

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