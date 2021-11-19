Türkiye ve İtalya anlaştı: Yakın zamanda kurulacak

AA 19 Kasım 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 11:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'ndeki geri itmeler sebebiyle göçmenleri taşıyan gemilerin rotalarını İtalya'ya çevirdiğini, Türkiye'nin 8 bin düzensiz göçmenin İtalya'ya gitmesini engellediğini belirtti.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (PAM), Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) layık gördüğü ödülü İtalya'nın başkenti Roma'da alan ve burada ikili görüşmelerde de bulunan Soylu, buradan ayrılmadan önce temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Roma'daki temasları sırasında İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Soylu, "Bir taraftan terör konu başlığı olarak, diğer taraftan göç, diğer taraftan çok başarılı bir şekilde ortak olarak yürüttüğümüz uyuşturucu operasyonları ve diğer taraftan özellikle kolluk kuvvetlerinin arasındaki ilişki ve eğitim iş birliği ve bütün bunlarla birlikte de hem Afganistan hem Suriye biraz Libya bütün bu meselelerin üzerinde hep birlikte bir değerlendirme imkanı bulduk." dedi.

Soylu, İtalya ile Türkiye'nin yüzleşmek durumunda kaldığı çok ciddi meselenin göç olduğunu belirterek "Onlar da bunu kabul ediyorlar. Suriye'de iç savaştan itibaren göçte herhangi bir azalma söz konusu değil. Daha ziyade buna eklenenler var. Hem Afrika olsun hem Afganistan, Pakistan, diğer ülkeler olsun ve Suriye'deki sürecin devamlılığı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Burada kendilerinin son dönemlerde en önemli şikayetlerinden bir tanesi de özellikle geçen yıl 34 bin civarında bir kaçak göçmen, bu yıl da 60 bin civarında bir kaçak göçmen geldiğini ifade ettiler. Biliyorsunuz ki Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 700 bin sığınmacı var. 300 bin de uluslararası koruma var, yani yaklaşık 4 milyon sadece Türkiye'de mülteci kapsamında veya sığınmacı kapsamında diyebileceğimiz insan var. 1 milyon 200 bin de ikametli var toplam 5 milyon 200 bin Türkiye'de yabancı var."

Afganistan'dan, kısmen Pakistan'dan, Afrika'dan, Suriye'den devam eden bir göç dalgası olduğunu dile getiren Soylu, "Tereddütleri, acaba buradan İtalya'ya gelir mi diye. Şunu söylemek gerekir; Türkiye, gerek Ege'de gerekse Akdeniz'de hem karada hem denizlerde kaçak göçmenle ilgili mücadelesini tüm kararlılığıyla devam ettirmektedir. Neden bunu söylüyorum, buradan kendimize bir göç rotasını oluşup da Türkiye de bu göç rotasının hedefinde olmasın diye bu mücadeleyi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile salgın dolayısıyla daha önce üç kere telekonferanslarla görüşme imkanı bulduklarını anlatarak "Onlar da geçen yıl Türkiye'den geldiği iddia edilen 4 bin, bu yıl da Türkiye'den geldiği iddia edilen 10 bin. Onların merakı, niçin bu artıyor? Tabii ki bizdeki rakam 10 bin değil, bizdeki rakam 8 bin. Aramızda öyle bir ihtilaf var." dedi.

- "(TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDA) YENİ BİR MEKANİZMA KURMAYA KARAR VERDİK"

Rotası İtalya olan ve içinde 153 göçmen bulunan teknenin dün sabah yakalandığı bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti:



"Bizden daha ziyade; Afganistan, Pakistan ve kısmen Afrika ve Suriye uyruklular geçiyor. Fakat İtalya'ya gelenlerin bir kısmında Irak ve İran var daha ağırlıklı. Irak ve İran bizim rotamız değil. Irak ve İranlı kaçak göçmenler, Türkiye rotasından gelmiyorlar. Onlar başka bir rotadan geliyorlar. Orada öyle bir karmaşıklık var ama Türkiye de bu konudaki kaçak göçle mücadele kabiliyetini, bütün kapasitesiyle ortaya koymaktadır. İtalya'ya da kendisinden kaçak göçmen gitmemesi için çaba sarf etmektedir."

Bakan Soylu, sahil güvenlik, kolluk kuvvetleri ve göçle ilgili birimlerin, bu konuda İtalya ile birlikte çalıştığını belirterek "Bir mekanizmamız da var. Şimdi yeni bir mekanizma kurmaya da karar verdik. O mekanizmayı da yakın bir zamanda başlatacağımızı düşünüyoruz. Şu ana kadar da 8 bin kaçak göçmenin İtalya'ya gidişi engellendi. İnanıyorum ki bugünden sonra bu konuda süreci birlikte yönetirsek daha verimli bir sonuca ulaşacağız." dedi.

- "GERİ İTMELERLE, EGE DENİZİ'NE GELEN GEMİLER ROTASINI İTALYA'YA ÇEVİRİYOR"

Son dönemde Türkiye'den İtalya'ya düzensiz göçmen gelişlerinin arttığına dair iddia ve haberleri hatırlatılan Soylu, "Peki iyi rota niye oraya döndü? Çünkü Ege Denizi'nde geri itmeler var. Geri itmeler olunca zannediyorum; Ege Denizi'ne başka taraflardan gelen gemiler, rotasını İtalya'ya doğru çeviriyorlar ve FRONTEX (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) de buna, bu geri itmelere ve hukuksuzluklara seyirci kalıyor." diye konuştu.

Soylu, söz konusu gemilerin Türkiye mahreçli gemiler olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bunlar esas itibarıyla normal ticari olma hakkını kaybetmiş ve çürüğe ayrılmış diyebileceğimiz gemileri, birileri başka noktalardan alıyor ve bunları denizlerde kaçak olarak kullanıyorlar, biz de bunları yakalıyoruz ve gerekli tüm işlemleri bunlara gerçekleştiriyoruz. Yoksa var olan birtakım teknelerin insan ticareti yapıyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Daha doğrusu büyük bölümü çürüğe ayrılmış gemiler. Bu teknelerle, insan ticareti yapıyorlar. Biz de kaçak göçmenle mücadelemizi yapıyoruz. Burada bir mutabakatımız var. İtalya'ya da bu rotanın durabilmesi için tüm gayretimizi gösteriyoruz."

- İTALYA İLE ORTAK UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Soylu, İtalya ile önemli ortak uyuşturucu operasyonları yaptıklarına işaret ederek "2019, 2020 ve 2021'de özellikle ortak uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 13-14 ton esrar, 1,1 ton kokain yakalanması, birlikte gerçekleştirildi. Başka yakalamalar da var." diye konuştu.

İtalya ile başka alanlarda da yine iyi iş birliklerinin olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Özellikle birbirimizin aradığı hem İtalya'nın hem Türkiye'nin aradığı suçlulara yönelik de çok önemli sonuçlar, bu yıllar içerisinde ortaya çıktı. Burada çok iyi iş birliğimiz var. Yine terör konusundaki hassasiyetlerimizi kendileriyle de paylaştık. Onlar da PKK'ya karşı bu süreçlerde bizim gibi düşündüklerini ve bu konudaki tedbirlerini alacaklarını ifade ettiler. Yine FETÖ konusunda bir değerlendirme yaptık, bu konudaki irademizi tekrar kendileriyle paylaşmış olduk." ifadelerini kullandı.