Türkiye ve Mısır ilişkileri Libya'daki süreci destekleyebilir

Reuters 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters'la gerçekleştirdiği söyleşide Türkiye ve Mısır'ın dışişleri bakanlarının yanı sıra istihbarat başkanlarının iletişim halinde olduğunu ve Türk diplomatik heyetinin Mayıs'ın başında Mısır'a gideceğini açıkladı.

Kalın, "Bölgedeki gerçekliklere bakıldığında, Mısır ile ilişkileri normalleştirmenin iki ülkenin ve bölgenin çıkarları arasında olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.

Kalın, "Mısır ile uzlaşma... kesinlikle Libya'daki güvenlik sorununa yardım edecek çünkü Mısır'ın Libya ile uzun bir sınırı olduğunun ve bunun bazen Mısır için güvenlik tehdidi oluşturabildiğinin tamamen farkındayız" dedi.

Kalın, Türkiye'nin Mısır ve diğer ülkeler ile geçen ay Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği geçici hükümetin başa geldiği Libya'da güvenliğin görüşüleceğini ifade etti.

Kalın, Türkiye'nin Trablus merkezli hükümeti desteklemek için Libya'ya müdahele etmesinin önünü açan 2019 güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına atıfta bulunarak, "Libya hükümetiyle bizim aramızda halen süregelen bir anlaşma var" dedi.