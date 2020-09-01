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Politika

Türkiye ve Rusya, Libya sorunun çözümü yönünde toplantılarına devam edecek

Türkiye ve Rusya arasında yapılan görüşmeye ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamada toplantıda önemli kararların alındığı vurgulanırken Rus ve Türk heyetinin Libya sorunun çözümü yönünde toplantılarına devam etme kararının alındığı ifade edildi.

IHA01 Eylül 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 13:52
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Libya’da yaşanan iç savaşın ardından Türk heyeti ile Rus heyeti arasında 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Moskova’da yapılan görüşmede önemli kararların alındığı vurgulanırken, Rus ve Türk heyetinin sorunun çözümü yönünde toplantılarına devam etme kararını aldığı ifade edildi.

Libya’da çatışan tarafların karşılıklı askeri eylemlerini durdurma kararı alması nedeniyle Rusya’nın memnuniyeti dile getirilirken Moskova ve Ankara taraflarının Libya’daki tüm siyasi tarafların katılımıyla yapılması planlanan diyalog ve siyasi çözüm için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Rus heyetine Kremlin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği heyette yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya için özel temsilci ataması gerektiği ifade edildi.

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