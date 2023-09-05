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Politika

''Türkiye ve Suudi Arabistan ile onları siyasi başarısızlığa uğratacağız''

Bakan Fidan'ın İran ziyaretinin normal bir gezi olarak yorumlamamak gerektiğini yazan İran basını, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğine diğer ülkelerin de katılacağını belirterek 'Bu da bölgede yalnızca gerginlik peşinde olan bazı Batılı hükümetler için tam bir siyasi başarısızlık olacaktır' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi5 Eylül 2023 Salı 17:28 - Güncelleme:
''Türkiye ve Suudi Arabistan ile onları siyasi başarısızlığa uğratacağız''
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran ziyareti ülke basınındaki yankısı devam ediyor. Türkiye ve İran'ın görüşmesinde bölgede bazı değişikliklere yol açabilecek dikkat çekici konuların gündeme geldiği ifade edildi.

Bakan Fidan'ın Türkiye'nin İran ve Suudi Arabistan arasında yapılan mutabakatı desteklediğine ilişkin açıklamalarına haberde vurgu yapıldı. Makalede şu ifadeler yer aldı;

Şimdi 3 ülkenin iradesi de dikkate alındığında, yakın gelecekte bu üç ülkenin liderliğinde koalisyonlar görmemiz muhtemel ki bu da bölgedeki bazı hükümetlerin macerasına önemli bir engel teşkil edebilir. Sonuçta Hakan Fidan'ın ziyaretini ülkeler arasındaki geleneksel ilişkilere dayanarak normal bir gezi olarak yorumlamamak gerekir. Bölgede gergin geçen bir dönemin ardından Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve Tahran, Riyad ve Ankara arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi kesinlikle barışı ve kalkınmayı sağlayabilir. Konunun olumlu ekonomik ve ticari sonuçlarına göre bölgedeki diğer ülkeleri de bu davayı takip etmeye teşvik edecektir. Bu da bölgede yalnızca gerginlik peşinde olan bazı Batılı hükümetler için tam bir siyasi başarısızlık olacaktır.

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