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Politika

Türkiye ve Yunanistan arasında görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Kavala'da Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile görüştü.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan'ın Kavala kentinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Yunan mevkidaşının görüşmesine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Açıklamada, görüşmede, ekonomik ve ticari konulara ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmıştı.

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