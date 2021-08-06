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Politika

Türkiye yangınlarla mücadele ederken, belediye Esed destekçisi şarkıcıyı çağırıp konser verdirdi

Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinin Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Suriye'de binlerce masum sivili katleden Esed'in destekçilerinden şarkıcı Ali Deek'e konser verdirdi. Orman yangınlarıyla mücadele edilen dönemde yapılan eğlence ve atılan sloganlar büyük tepki çekti.

6 Ağustos 2021 Cuma 13:25 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:13
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Samandağ Belediye Başkanı CHP'li Refik Eryılmaz, Twitter hesabından geride kalan gün yaptığı paylaşımla, şarkıcı Ali Deek'i Hatay'da ağırladığını açıkladı.

Eryılmaz, Suriye'de binlerce masum sivili katleden Beşşar Esed'in en sıkı destekçilerinden biri olan Deek için, "Sanatıyla ve Suriye halkına karşı gerçekleşen emperyal saldırılara karşı dimdik duruşuyla tanıdığımız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN, ESED'İ ÖVEN SLOGANLAR ATTILAR

Rejim yanlısı şarkıcının kentte bir de konser verdiği ortaya çıktı. Samandağ'da düzenlenen organizasyona ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Deek'in Esed'i öven sloganlar attığı görüldü.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, skandal eğlencede Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı sloganlar da atıldı. CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de eğlencede yer aldı. (Yeni Şafak)

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