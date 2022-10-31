Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından dünya oluşabilecek gıda krizine karşı diken üstünde bekliyor. Söz konusu Rusya'nın bu kararına yönelik Türkiye yeniden yoğun bir diplomasi yürütmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştüğü bildirilirken, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ"

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, SERGEY LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca İranlı ve Panamalı mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla yaptığı telefon görüşmesinde ise bu göreve yeni gelen mevkidaşını tebrik etti.