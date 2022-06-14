Türkiye-Yunanistan gerginliğiyle ilgili Stoltenberg'den açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-Yunanistan gerginliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ANLAŞMAZLIKLAR OLABİLİR"



Stoltenberg, "NATO, farklı coğrafya, tarih ve kültüre sahip 30 ülkeden oluşan bir İttifaktır. Ülkelerimiz arasında bazen güçlü anlaşmazlıklar olmasına şaşırmamalıyız. Ancak farklı görüşler ve tartışmalar demokrasilerimizin önemli bir parçasıdır. Hem Yunanistan hem de Türkiye en acil güvenlik sorunlarını karşılamak için 28 diğer Müttefik ile birlikte NATO'da birlikte çalışıyor" dedi.

STOLTENBERG'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A ÇAĞRI



Akdeniz ve Ege'nin NATO için hayati öneme sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "Yunanistan, Türkiye, birçok Müttefik ve diğer ülkeler orada düzenli olarak faaliyet gösteriyor. Geçmişte Yunan ve Türk güçleriyle kazalar oldu ve gelecekte bu tür kazaların riskini azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu tür durumların tekrarlanmaması herkesin çıkarınadır. Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki farklılıklarını güven ve müttefik dayanışma ruhu içinde çözmeye çağırıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının Avrupa'da barışı paramparça ettiği bir zamanda, Müttefiklerin birleşmesi daha da önemli." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ İÇİN YOL BULMALIYIZ



İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularına ve Türkiye'nin itirazlarına değinen Stoltenbeg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu kararları tarihidir ve katılımları İttifakımızı güçlendirecektir. Artık Türkiye'nin PKK terör örgütüyle ilgili ciddi endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalı ve ileriye doğru tek bir yol bulmalıyız. Türkiye, terörden diğer tüm Müttefiklerden daha fazla acı çekti. Dolayısıyla, Türkiye'nin tüm Müttefiklerin ciddiye alması gereken makul endişeleri var. "Meslektaşlarım ve ben, Türkiye'nin endişelerini gidermek ve aynı zamanda iki ülkenin katılımını sağlamak için Türkiye, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle yakın diyalog halindeyiz" dedi.