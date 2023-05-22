Türkiye, Yunanistan'a demokrasi dersi verdi

14 Mayıs 2023 seçimlerinde rüşdünü tekrar ispatlayan Türk demokrasisi, dünyanın daha istikrarlı olduğu düşünülen demokrasilerine örnek oldu.



Türkiye ve Yunanistan bir hafta arayla seçimlere giderken iki ülkedeki katılım oranı dikkat çekti.

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci parti olurken Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 60,87 oldu.



TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A DEMOKRASİ DERSİ VERDİ

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise çok yüksek bir katılım oranı ortaya çıktı. İnsanlar akın akın sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 85'i aştı.

Bu oran dünyanın daha istikrarlı olduğu düşünülen AB ve ABD demokrasisini kıskandıracak kadar yüksek.



İki ülke arasındaki seçimlerde katılım oranı karşılaştırıldığında Türkiye'nin Yunanistan'a demokrasi dersi verdiği görülüyor.