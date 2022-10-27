''Türkiye Yüzyılı'' yarın kamuoyuna tanıtılacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı paylaşım

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak.

Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, yarın Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

- 11 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım." çağrısı yapacak.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.

- "TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU HAZIRLANDI

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

- 2053 VİZYONUNUN İNŞASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 20.23'TE "TÜRKİYE YÜZYILI" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23'te yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

- CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından biri olan Şakir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, nice büyük projelere, nice büyük zaferlere." ifadelerini kullandı.

Film, bir kız çocuğunun Yüzyıllık Hayaller Sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor.

Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor.

Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor.

Filmin ikinci kısmında ise Türkiye'nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

Filmde, "Hep birlikte yüz yıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. 100 Yıllık Hayaller Asırlık Projeler" ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı logosuna yer veriliyor.