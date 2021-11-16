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Politika

Türkiye'de yapılan zirveye dikkati çektiler: Bizim için dönüm noktası

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, İstanbul'da düzenlenen son Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Hacıyev, konomi, ticaret, yatırım, ekoloji, bilim ve çeşitli alanlarda ortak çalışma konusunda geniş fırsatların bulunması dolayısıyla zirvenin Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleriyle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AA16 Kasım 2021 Salı 22:06 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 22:19
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Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, başkent Aşkabat'ta düzenlendiği basın toplantısında,12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirveye Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak katılmasının öneminin altını çizen Hacıyev, ekonomi, ticaret, yatırım, ekoloji, bilim ve çeşitli alanlarda ortak çalışma konusunda geniş fırsatların bulunması dolayısıyla zirvenin Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleriyle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hacıyev, önemli bir bölgesel yapılanma olarak Türk Devletleri Teşkilatının kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiğine ve ülkeler arasındaki insani ilişkileri güçlendirdiğine işaret etti.

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