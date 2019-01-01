'Türkiye'de yeni bir dönem başlattık'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye ve millet bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılının geride bırakıldığını, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına girildiğini belirterek, yeni miladi yılın, aziz millet başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi. n Erdoğan, mesajına şöyle devam etti: “Yurt içinde 55 ayrı ilimize, kimilerine bir kaç defa gittiğimiz için toplamda 90 ziyaretimiz oldu.”

REFAH VE HUZUR

“Milletimizin refah ve huzurunu arttırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz. Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor. Bu yatırımların en önemlilerinden biri de 29 Ekim’de açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Havalimanı’dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerinden biri olan bu havalimanımızın ülkemize, milletimize, bölgemize ve dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ardı ardına açtıkları şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattık. Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye’yi önce ‘kırılgan ekonomi’ diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini arttırarak sürdürüyoruz.”

MİLLETİN TEVECCÜHÜ

“Geçen yılın en büyük kazanımlarından birinin de 16 Nisan 2017’deki halk oylamasında milletin teveccühü ile hayata geçen yeni yönetim sisteminin ilk seçimlerini gerçekleştirmiş olmamız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık.”

YENİ UFUKLAR

Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye’nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu seçimlerde şahsımı ve Cumhur İttifakı’nı tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi gelişmesi ve kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu tercihin, Türkiye’yi yeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum. Bölgede yaşanan hadiseler, Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış huzur sağlık güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum.”