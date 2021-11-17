''Türkiye'deki kardeşlerimizle alakalı vizeler önceliklerimiz arasında''

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:08

Zeyyani ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim ziyaretten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkelerimizi bağlayan köklü ilişkiler vardır." diyen Zeyyani, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, en içten saygı ve dileklerinin bulunduğu mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi için kendisini görevlendirdiğini ve bu mektubu mekvidaşı Çavuşoğlu'na teslim ettiğini belirtti.

- İKİLİ İLİŞKİLERİN HER ALANDA GELİŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede iki ülkeyi birleştiren dostluk ilişkilerini ele aldıklarını dile getiren Zeyyani, şöyle devam etti:

"Zira iki ülke arasında dostane ilişkiler vardır ki bu ikili ilişkileri daha ileri götürmeyi gerekli kılmaktadır. Buradan hareketle ilişkilerimizi geliştirmek ve ikili iş birliğimizi bütün alanlarda daha ileri götürme konusunda ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde, imkan ve kabiliyetlerimizden istifade etmek üzere bütün hususları ele aldık. Aynı zamanda bu çerçevede iş birliği imkanlarının, ekonomi, yatırım, ticaret, turizm ve kültür alanlarındaki imkanlarımızın geliştirilmesini ele aldık."

Zeyyani, Çavuşoğlu ile bütün alanlarda iş birliğinin artırılması konusunda fırsatların değerlendirilmesi bakımından iki ülke arasında karşılıklı resmi ziyaretlerin artırılması konusunun yanı sıra bölgelerindeki siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeler ve bunların iki ülkenin istikrarına, kalkınmasına ve bölge halkına yönelik etkilerini görüştüklerini ifade etti.

Zeyyani, görüşmede bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemine işaret ettiklerini ve bölgeye zarar veren çatışmaların son bulmasının vurgulandığını da aktardı.

- "TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZLE ALAKALI VİZELER ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Bahreyn'i ziyaret eden Türk vatandaşlarının vize sorunu yaşamasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Zeyyani, şunları söyledi:

"İki halk arasındaki ilişkiler köklüdür. Biz de bu kapsamda özellikle Kovid-19 salgınından sonra vizeler konusunda bir iyileştirmeye giderek, bu sistemi genel anlamda geliştirmek, daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Tabii Türkiye'deki kardeşlerimizle alakalı vizeler bizim önceliklerimiz arasındadır. Bu sistemin geliştirilmesi konusu da önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Size ikinci ülkeniz Bahreyn'e her zaman hoş geldiniz diyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz."

- BAHREYN, ASYA İŞBİRLİĞİ DİYALOĞUNUN DÖNEM BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE'DEN DEVRALDI

Zeyyani, Ankara'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu ve Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) üyesi ülkelerin bakanlarıyla çevrim içi ortamda görüştüklerini ve AİD'nin dönem başkanlığının Türkiye tarafından Bahreyn'e devredildiğini aktardı.

AİD Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda bu platformun önemini, ortak iş birliğinin ekonomik, ticari, yatırım ve kültür dahil bütün alanlarda geliştirilmesi konularının değerlendirildiği kaydeden Zeyyani, platformda bütün üye ülkelerin beklentilerini karşılayacak şekilde kalkınma yönünde hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını belirtti.