Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:55

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının terör saldırısında öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyuyor, ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, "13 Şubat tarihinde, Irak'ın kuzeyinde, 13 Türk vatandaşının vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız." mesajını paylaştı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Irak'ın kuzeyinde, Türk vatandaşlarının ölümünden büyük üzüntü duyuyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edilmesi haberini derin üzüntüyle öğrendim. Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve ailelerinin acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının öldürülmesinden üzüntü duyuyor ve #NATO müttefikimiz Türkiye'ye ve bu trajediden etkilenen ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz." mesajına yer verdi.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg de Twitter hesabından "Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşı için çok üzgünüm. Merhumların ailelerine ve Türk milletine en içten taziyelerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.