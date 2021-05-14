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Politika

Türkiye'den ABD'nin 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alındığını belirtti.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 12:23 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:23
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Sözcü Bilgiç, raporun Türkiye ile ilgili bölümleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her zaman farklı dini inançlara sahip kişilerin barış ve uyum içinde yaşadığı toplumsal yapıya sahip olduğunu anımsatan Bilgiç, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar attığını vurguladı.

Bilgiç, 2 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verildiğini kaydetti.

Sözcü Bilgiç, "Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

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